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عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن القضية الفلسطينية

الأحد 30/مايو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يناقش الوفد المصري سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية، وقطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي، الوفد المصري لدفع الجهود إنهاء الانقسام.

أكد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

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فلسطين غزة السيسي إعادة الاعمار

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