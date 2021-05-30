Advertisements

لدعم جهود التحول الرقمي.. برلماني يطالب الحكومة بخطة للقضاء على الأمية الرقمية

الأحد 30/مايو/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن جهود الحكومة لمحو الأمية الرقمية، وما تم تنفيذه من الخطة التي سبق وتم الإعلان عنها، خاصة وأن الدولة تتجه نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات والشمول المالي، وكل هذه الخطوات من شأنها القضاء على الأمية، بل وتعزيز جهود الثقافة والتحصيل العلمي، لتحقيق الفلسفة المرجوة من ميكنة الخدمات في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات وفقا لخطة التنمية الشاملة.

وأوضح "محسب" في طلبه، اليوم الاحد، أن المطلوب محو الأمية الرقمية، وليس أمية القراءة والكتابة فقط، ففي الوقت الذى تسعى الدولة لميكنة كافة الخدمات هناك بعض المناطق في عدد من المحافظات تعاني بشكل كبير من ارتفاع نسبة الأمية فى القراءة والكتابة، بالإضافة لأزمة التسرب من التعليم، تلك المشكلة التي مازالت قائمة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لها، وهذه المحاور جميعها تستوجب آلية محددة للتعامل معها، وضرورة أن تكون هناك متابعة بشكل دوري لما يتم تنفيذه على الأرض فى هذا الصدد.

وطالب عضو مجلس النواب، عمل إحصائية دقيقة لمعدلات الأمية، سواء الخاصة بالقراءة والكتابة، أو الأمية الرقمية، بالإضافة للأماكن التي تعاني بكثرة من نسبة الأمية، ومن ثم يتم تكثيف الجهود والعمل على القضاء عليها من خلال خطوات جادة على الأرض، على أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا الملف الحيوى، ومن ثم يتم متابعة الجهود المبذولة بشكل نصف سنوي للقضاء على بعض الملاحظات التى قد تكون سببًا فى عدم الوصول للأهداف المنشودة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الحكومة التحول الرقمي

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 19 ساعة

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

منذ ساعة و نصف

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

صاحب الإنجاز التاريخي يتحدث عن موقعة نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 21 ساعة

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

منذ ساعة و نصف

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ ساعة الا ربع

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

09:40 م

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

09:50 ص

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

08:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»