لدعم جهود التحول الرقمي.. برلماني يطالب الحكومة بخطة للقضاء على الأمية الرقمية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن جهود الحكومة لمحو الأمية الرقمية، وما تم تنفيذه من الخطة التي سبق وتم الإعلان عنها، خاصة وأن الدولة تتجه نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات والشمول المالي ، وكل هذه الخطوات من شأنها القضاء على الأمية، بل وتعزيز جهود الثقافة والتحصيل العلمي ، لتحقيق الفلسفة المرجوة من ميكنة الخدمات في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات وفقا لخطة التنمية الشاملة.





وأوضح "محسب" في طلبه، اليوم الاحد، أن المطلوب محو الأمية الرقمية، وليس أمية القراءة والكتابة فقط، ففي الوقت الذى تسعى الدولة لميكنة كافة الخدمات هناك بعض المناطق في عدد من المحافظات تعاني بشكل كبير من ارتفاع نسبة الأمية فى القراءة والكتابة، بالإضافة لأزمة التسرب من التعليم، تلك المشكلة التي مازالت قائمة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لها، وهذه المحاور جميعها تستوجب آلية محددة للتعامل معها، وضرورة أن تكون هناك متابعة بشكل دوري لما يتم تنفيذه على الأرض فى هذا الصدد.



