إصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سوهاج

أصيب 6 أشخاص كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سوهاج.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى، بالكيلو 100، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

حيث أصيب كل من محمود محمد خالد 52 عاما، اشتباه نزيف داخل البطن، محمد محمود خالد 10 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم، ملك محمود محمد 8 أعوام، سحجات وكدمات بالجسم، هدى محمد عبدالعال 33 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، كريمة محمود محمد 4 أعوام، باشتباه كسر بالساق، ملك محمود محمد 13 عاما، بجروح بسيطة باليد اليسرى.

تم نقل المصابين الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

