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إصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سوهاج

الأحد 30/مايو/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 6 أشخاص كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سوهاج.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى، بالكيلو 100، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.
حيث أصيب كل من محمود محمد خالد 52 عاما، اشتباه نزيف داخل البطن، محمد محمود خالد 10 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم، ملك محمود محمد 8 أعوام، سحجات وكدمات بالجسم، هدى محمد عبدالعال 33 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، كريمة محمود محمد 4 أعوام، باشتباه كسر بالساق، ملك محمود محمد 13 عاما، بجروح بسيطة باليد اليسرى.
تم نقل المصابين الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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