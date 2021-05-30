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إصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سوهاج
الأحد 30/مايو/2021 - 10:38 ص
بسام عبدالحميد
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أصيب 6 أشخاص كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سوهاج.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى، بالكيلو 100، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.
حيث أصيب كل من محمود محمد خالد 52 عاما، اشتباه نزيف داخل البطن، محمد محمود خالد 10 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم، ملك محمود محمد 8 أعوام، سحجات وكدمات بالجسم، هدى محمد عبدالعال 33 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، كريمة محمود محمد 4 أعوام، باشتباه كسر بالساق، ملك محمود محمد 13 عاما، بجروح بسيطة باليد اليسرى.
تم نقل المصابين الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى، بالكيلو 100، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.
حيث أصيب كل من محمود محمد خالد 52 عاما، اشتباه نزيف داخل البطن، محمد محمود خالد 10 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم، ملك محمود محمد 8 أعوام، سحجات وكدمات بالجسم، هدى محمد عبدالعال 33 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، كريمة محمود محمد 4 أعوام، باشتباه كسر بالساق، ملك محمود محمد 13 عاما، بجروح بسيطة باليد اليسرى.
تم نقل المصابين الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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