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اكتشفت في فيتنام.. 7 معلومات عن أحدث سلالات كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشفت دولة فيتنام عن أحدث سلالات كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها في فيتنام:

- هي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

- السلالة الجديدة تنتشر عن طريق الرذاذ المنتشر في الهواء، وليس من الهواء مباشرة.


- يتوقع الأطباء والمختصين أن السلالة الجديدة لن تكون أكثر فتكًا من السلالات الموجودة حاليًا.

- السلالة الجديدة الناتجة من اندماج المتحور الهندي والبريطاني، خطيرة للغاية وتنتشر بسرعة كبيرة، وهناك عددا من الدراسات التي تتابع التطور في هذا النوع المتحور الذي ينتقل عن طريق الهواء.


- السلالات الجديدة التي ظهرت من  فيروس كورونا  في فيتنام تعتمد في انتشارها علي الحمض النووي الخاص بها لأن الحمض النووي الخاص بها لديه استعداد كبير للتحور والانتشار.

- يتوقع أن تصل فعالية لقاحات فايزر وأسترازينيكا إلى 70% ضد السلالة الفيتنامية، لأنها فعالة بشكل كبير ضد السلالتين البريطانية والهندية، وفقًا لأبحاث وزارة الصحة البريطانية.


- السلالة الفيتنامية هي مزيج بين الهندية والبريطانية، وهو ما يعطي مؤشرًا إيجابيًا لفعالية اللقاحات، ولكن هناك أهمية بشأن إجراء مزيد من الدراسات للتأكد من خطورة السلالة الفيتنامية على مستويين الأول متعلق بمدى ظهور أعراض جديدة نتيجة للعدوى بتلك السلالة وآخر بتأثير اللقاحات عليها.

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