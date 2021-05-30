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عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

الأحد 30/مايو/2021 - 10:37 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد زكي
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نشر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي بسبب مخالفات مالية، بيان جديد بشأن بطلان حكم اللجنة الأولمبية بإيقافه ٤ سنوات.

وقال "منصور" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : مرتضى منصور رئيس الزمالك المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم علي الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزله أربعة سنوات.

وأضاف : المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء علي إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي..وانه ليس من حق اللجنة الاولمبية اصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية .

وأتم : غدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنتة مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنية عن الاضرار التي اصابتة من قرارهم الانتقامي بعزلة والذي الغته محكمة القضاء الاداري اليوم .

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مرتضى منصور اول تعليق من مرتضى منصور

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