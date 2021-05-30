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الرقابة المالية توقف التعامل علي سهم " إيجيترانس"
الأحد 30/مايو/2021 - 10:42 ص
نيفين سمير
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قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على اسهم شركة المصرية لخدمات النقل "إيجيتراس" وذلك لحين قيام الهيئة بالاستفسار عن بعض الملاحظات الخاصة بخطاب شركة برادايم لوجستكس ليمتد.
وفي بيان سابق قالت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) إن المستشار المالي المستقل قد انتهى من إعداد تقريره حول القيمة العادلة لها ولشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن التقرير أسفر عند تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة اتش ايه يوتيليتيز بي في بمبلغ 721.5 مليون جنيه، كما حدد القيمة العادلة لايجيترانس بقيمة 414.002 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن التقييمات المفصح عنها لاتعد نهائية إلا بعد مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
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