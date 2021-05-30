الرقابة المالية توقف التعامل علي سهم " إيجيترانس"

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على اسهم شركة المصرية لخدمات النقل "إيجيتراس" وذلك لحين قيام الهيئة بالاستفسار عن بعض الملاحظات الخاصة بخطاب شركة برادايم لوجستكس ليمتد.

وفي بيان سابق قالت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) إن المستشار المالي المستقل قد انتهى من إعداد تقريره حول القيمة العادلة لها ولشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية.



