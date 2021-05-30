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في هذا الموعد..أصالة ونبيل شعيل يحييان حفلاً غنائيًا بالسعودية

الأحد 30/مايو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد المطربة أصالة نصرى، والمطرب نبيل شعيل لإحياء حفلاً غنائيًا في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 3 يونيو المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

وفي سياق آخر، طرحت أصالة مؤخرًا ألبوم "لا تستسلم"، وهو باللهجة الخليجية واحتوى على 20 أغنية منهم"وش كنت أقول"، "يا مثبت"، "رفقا"، "الطف بحالي"، "ما اعرف انطق"، "والله وتفارقنا"، "دروب الأماني".

وتعاونت خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بدر عبد المحسن، عزوف، بشار سلطان، خالد عز، قوس، سهم، محمد أبو نعمة، ياسر بو على، بشار سلطان، وغيرهم.

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