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أسعار الخضراوات والفاكهة في الدقهلية اليوم الأحد 30-5-2021

الأحد 30/مايو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 30-5-2021، بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتنشر "الفجر" أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور.


سعر الطماطم من 1.5: 4 جنيهات للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو

سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة

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