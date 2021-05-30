أسعار الخضراوات والفاكهة في الدقهلية اليوم الأحد 30-5-2021

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 30-5-2021، بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتنشر "الفجر" أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور.





سعر الطماطم من 1.5: 4 جنيهات للكيلو



سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو



سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو



سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو



سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو



سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو



سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو



سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو



سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو



سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو



سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو



سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو



سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو



سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو



سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو



سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو



سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو



سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو



سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو



سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو



سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو



سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو



سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو



سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو



سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو



سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة



سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة



سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة