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الحديد والصلب" المصرية توضح الجدول الزمني للانتهاء من أعمال التصفية

الأحد 30/مايو/2021 - 10:51 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية  عن الجدول الزمني لتعيين المصفي أو المصفيين للشركة، وموعد الانتهاء من أعمال التصفية مضيفة إنه من المتوقع تعيين المصفي فور يوم الاثنين 31 مايو 2021، والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال 3 أعوام من تاريخ نشر قرار تعيين المصفي.

وأضافت الشركة فيه بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه من المتوقع إنهاء أعمال المصفي والانتهاء من أعمال التصفية خلال عامين من تاريخ التأشير بالتصفية بالسجل التجاري.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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