Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الأحد 30-5-2021 في أسواق الدقهلية

الأحد 30/مايو/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
سجلت أسعار الدواجن في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 30-5-2021، استقرارا فى الأسعار لتسجل أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك بين 27-32 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو.

وتترواح أسعار الأبيض 27-28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.


وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، بينمااستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.


وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، فيما ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أخبار تهمك

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه

منذ أقل من ساعتين

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

منذ ساعة و نصف

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

صاحب الإنجاز التاريخي يتحدث عن موقعة نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ أقل من نصف ساعة

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ حوالي 3 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

09:40 م

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

10:59 ص

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

09:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»