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نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات فى اليوم الأول لكلية التجارة

الأحد 30/مايو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تفقد صباح اليوم ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التجارة يرافقه ا.د. خالد قدرى عميد الكلية وا.د. محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
حيث تفقد ا.د. عبد الفتاح سعود لجنة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وأجرى حوارا وديا معهم لطمأنتهم والتأكد من توفر الأجواء المناسبة لراحتهم وتأديتهم الامتحانات في سلاسه ويسر

كما تفقد سيادته جميع لجان الامتحانات مشيدا بجهود إدارة الكلية فى تنظيم اللجان واتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بدء جائحة كورونا والخبرات المتراكمة التى أدت إلى إنجاح الاختبارات منذ العام الدراسى الماضى وكذلك اختبارات الفصل الدراسي الاول.
كما اوضح ا.د. خالد قدرى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان هذا الفصل الدراسي (72515 طالب وطالبة)، حيث يجرى الامتحانات 51738 طالب وطالبة فى الشعبة العربى، و6651 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و306 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الفرنسية، وما يقرب من 1281 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة، ومايقرب من 10742 طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

ومن الجدير بالذكر أن الامتحانات فى كلية التجارة جامعة عين شمس تبدا يوم 3052021، على النحو التالى:
• من 3052021 وحتى 872021 امتحانات شعبة الدراسة باللغة العربية.
• من 162021 وحتى 672021 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية.
• من 162021 وحتى 672021 امتحانات شعبة اللغة الفرنسية.
• من 3152021 وحتى 572021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.
• من 3152021 وحتى 572021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
• من 3152021 وحتى 572021 امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية.
• من 162021 وحتى 672021 امتحانات التعليم المفتوح والتعلم المدمج.
نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات فى اليوم الأول لكلية التجارة
نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات فى اليوم الأول لكلية التجارة
نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات فى اليوم الأول لكلية التجارة
نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات فى اليوم الأول لكلية التجارة

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