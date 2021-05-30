Advertisements

الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة المرتقبة (فيديو)

الأحد 30/مايو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم تعتبر في معدلاتها الطبيعية، ولكن سيكون هناك نشاطا مثيرا للرياح والأتربة على غرب البلاد تصل لحد العاصفة على المناطق الصحراوية.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه اعتبارا من الغد سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، حيث تسجل القاهرة 40 درجة، وتسجل على السواحل الشمالية 34 درجة.

وأوضحت أن درجات الحرارة المعلنة هى درجات الحرارة في الظل، مناشدة المواطنين تناول كميات كبيرة من المياه مع ارتفاع الحرارة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة تنخفض اعتبارا من يوم الثلاثاء، لتعود لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من نهاية الأسبوع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجة حارة حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 19 ساعة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ أقل من نصف ساعة

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

صاحب الإنجاز التاريخي يتحدث عن موقعة نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

منذ ساعة و نصف

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ أقل من ساعة

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: درجة الحرارة ستعود إلى طبيعتها الثلاثاء المقبل

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية

الاستشعار عن بعد: "لا تنخدعوا بطلوع الشمس" (فيديو)

الأرصاد: مقبلون على موجة من عدم الاستقرار نعلن تفاصيلها غدا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

09:40 م

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

10:59 ص

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

09:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»