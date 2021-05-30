الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة المرتقبة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم تعتبر في معدلاتها الطبيعية، ولكن سيكون هناك نشاطا مثيرا للرياح والأتربة على غرب البلاد تصل لحد العاصفة على المناطق الصحراوية.





وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه اعتبارا من الغد سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، حيث تسجل القاهرة 40 درجة، وتسجل على السواحل الشمالية 34 درجة.





وأوضحت أن درجات الحرارة المعلنة هى درجات الحرارة في الظل، مناشدة المواطنين تناول كميات كبيرة من المياه مع ارتفاع الحرارة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.



