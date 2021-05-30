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أسعار اللحوم اليوم الأحد 30-5-2021 في شوادر الدقهلية

الأحد 30/مايو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 30-5-2021، في اسواق وشوادر الدقهلية وذلك بعد انقضاء فترة شهر رمضان وعيد الفطر، مع وجود ترقب لأسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

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