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عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

الأحد 30/مايو/2021 - 10:59 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
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علم "الفجر الرياضي" غياب لاعب جديد بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الجونة، في اللقاء المقرر له اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وأكد مصدر بالجهاز الفني ، تعرض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للإصابة أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في اللقاء التي جمع بين الفريقين ببطولة كأس مصر، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويخضع محمد عبد الشافي لتدريبات تأهيلية وعلاجية مكثفة، للحاق بمباريات الفريق المقبلة، ليتم استبعاده من مباراة اليوم أمام الجونة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري العام، حيث يحتل الأبيض صدارة ترتيب الجدول برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد30 نقطة.

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عبد الشافي بهدف دون رد الإسماعيلى

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