دنيا ماهر: أُجسد دور صديقة منة شلبي في "ليه لأ" (خاص)

تشارك الفنانة دنيا ماهر حاليًا في الجزء الثاني من مسلسل " ليه لأ"، المقرر عرضه يوم ١٠ يونيو المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو بطولة منه شلبي، أحمد حاتم ، مراد مكرم ، ساره عبد الرحمن، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.





وقالت الفنانة دنيا ماهر في تصريح خاص لـ لفجر الفني:" أنها تُجسد خلال الأحداث دور صديقة منه شلبي في العمل والتي تسير معها بداية رحلتها في التبني مشيرة إلى أنه تم ترشيحها للدور من خلال الكاستينج دايركتور مودي شاهين والمخرجة مريم أبو عوف.





وأشارت دنيا ماهر إلى أن ما جذبها للمشاركة في" ليه لأ" هو أن الدور مختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، فهو دور لطيف للغاية على حد قولها، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.



وأعربت دنيا ماهر عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنانة منه شلبي للمرة الثانية، مُضيفة:" أنا من جمهور منة وبحبها جدًا، ومبسوطة بالشغل معاها خصوصًا إن دي تاني مره بعد فيلم " الانس والنمس" .



وأكدت دنيا ماهر على أن المسلسل يُسلط الضوء على قضية التبني، مُضيفة :" نوعية المسلسلات ال15 حلقة تكون سهلة وبسيطة علي مستوي التمثيل وتمنع الملل عند المشاهد والممثل".





