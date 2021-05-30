وزير الإسكان: مد فترة قبول طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعي





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مد فترة قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، حيث كان من المقرر غلق باب التحويلات غدا الإثنين 31 مايو 2021.





وقال وزير الإسكان، إنه تقرر مد فترة التحويلات، نظراً للإقبال الكبير والمتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها).. وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.





وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز، أو يكون قد سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلى المُتقدم عليه، موضحة أن هذه الفرصة الأخيرة والنهائية أمام الحاجزين للتحويل، مع العلم أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً والوحدات الجارى تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال الفترة المحددة فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية، وبالنسبة للحاجزين بكفر الشيخ، سيتم إرجاء البت في ضرورة التحويل من عدمه، بعد انتهاء أعمال اللجنة المُشكلة بين الصندوق والمحافظة.





وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه لتقديم طلب التحويل، لا بد من دخول الحاجز على مركز خدمة المواطنين عبر الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg)، واختيار طلبات بموقع مركز خدمة المواطنين والضغط على "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم يتم تفعيل الحساب وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة السر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام والاطلاع على شروط الإقرار، يتم تحميل نموذج الإقرار بالضغط على زر "هنا" لتحميل الملف، حيث يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى، وبعد قبول الطلب من جانب الصندوق، يتم التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب.





وأوضحت مى عبدالحميد، أن مد فترة تقديم طلبات التحويل للمواطنين يأتي تأكيداً على أن الصندوق يتفاعل مباشرة مع مطالب المواطنين، ويعمل على تذليل جميع الصعاب، وتيسير إجراءات وخطوات العمل أمامهم، ليصل في النهاية إلى مستوى متميز في الخدمة المقدمة، التي تضمن أن يكون التقديم على الوحدة السكنية أو تقديم أي طلب لاحق أمر سهل وميسر ويتم في خطوات بسيطة وسريعة، مشيرة إلى أنه تم إتاحة فيديو توضيحي للمواطنين يوضح بصورة دقيقة وشاملة كيفية تقديم طلب التحويل عبر القناة الرسمية للصندوق على موقع يوتيوب https://www.youtube.com/shmffeg، وذلك كإجراء يساهم في مساعدة المواطنين.





وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر في المعلومات التي يحصلون عليها من وسائل التواصل الاجتماعي حول الصندوق، والتواصل بصورة مباشرة مع القنوات الرسمية للصندوق، سواء الصفحة الرسمية عبر موقع فيسبوك، أو القناة الرسمية في موقع يوتيوب، بالإضافة إلى إمكانية التواصل على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.







