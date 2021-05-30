إنقاذ 117 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس بتونس

أعلنت القوات البحرية بالجيش التونسي، اليوم الأحد، إنقاذ 117 مهاجرا غير شرعي بعملية مشتركة مع الحرس البحري، من بينهم تونسي والبقية من جنسيات أخرى، عقب انقلاب مركبهم شمال شرق مدينة صفاقس، على بعد 54 كم.

وتترواح أعمار من تم إنقاذهم ما بين 6 أعوام و37 عاما، طلبوا النجدة بعد انقلاب مركبهم أمام شواطئ شمال شرق مدينة صفاقس، وفقًا لموقع "موازيك أف إم" التونسي.

وقالوا إنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 مايو إنطلاقا من سواحل مدينة سيدي منصور بصفاقس في اتجاه أوروبا.

وأفاد الموقع التونسي، بأنه تم التوجه بهم إلى ميناء سيدي يوسف بقرقنة، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.