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محافظ القليوبية يتابع تسليم 70 صندوق قمامة حضاري وصديق للبيئة ببنها (صور)

الأحد 30/مايو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، البدء في أعمال توريد وتركيب 70 صندوق من اعتمادات الخطة الاستثمارية لمدينة بنها، كمرحلة أولى، وذلك بحضور المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها.

وتعتبر هذه المنظومة حديثة من نوعها حيث جرى توريد صندوق صديق للبيئة ذو غطاء محكم لا يتم فتحه إلا عبر سيارات المكبس لمنع النباشين من العبث فيه، وقد تقرر تجهيز 4 سيارات مكبس لرفع القمامة من الصناديق.

ووجه المحافظ بتعميم التجربة على جميع المراكز والمدن والأحياء اعتبارا من الخطة الاستثمارية القادمة في يوليو القادم.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة، سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.

وفي سياق متصل أهاب الهجان بالمواطنين بالالتزام بما يتم من أعمال للحفاظ علي الشكل الجمالي للمدينة ونظافة الحدائق العامة والميادين التي جرى إنشاؤها على مستوى الأحياء.
محافظ القليوبية يتابع تسليم 70 صندوق قمامة حضاري وصديق للبيئة ببنها (صور)
محافظ القليوبية يتابع تسليم 70 صندوق قمامة حضاري وصديق للبيئة ببنها (صور)
محافظ القليوبية يتابع تسليم 70 صندوق قمامة حضاري وصديق للبيئة ببنها (صور)
محافظ القليوبية يتابع تسليم 70 صندوق قمامة حضاري وصديق للبيئة ببنها (صور)
محافظ القليوبية يتابع تسليم 70 صندوق قمامة حضاري وصديق للبيئة ببنها (صور)
محافظ القليوبية يتابع تسليم 70 صندوق قمامة حضاري وصديق للبيئة ببنها (صور)

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