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ثنائي مانشستر سيتي يتعرض لإساءات عنصرية

الأحد 30/مايو/2021 - 11:02 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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أعلنت شبكة سكاي سبورتس اليوم تعرض مهاجم مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج، وزميله المدافع كايل ووكر، لإساءات عنصرية بعد هزيمة فريقهما 1-0 أمام تشيلسي اللندني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أضافت الشبكة: "تلقيان صور قردة بعد المباراة".

وكان ستيرلينغ تعرض لإساءة مماثلة بعد فوز السيتي على باريس سان جيرمان الفرنسي، بقبل نهائي دوري الأبطال.

وتعرض العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لإساءات عنصرية أيضاً خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينهم لاعب مانشستر يونايتد، أنطوني مارسيال، ومهاجم ليفربول ساديو ماني، ولاعب تشيلسي ريس جيمس.

وفي فبراير الماضي، أرسلت سلطات الكرة الإنجليزية خطاباً مفتوحاً إلى فيس بوك وتويتر، طالبتهما فيه بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات.

وأعلن إنستغرام عن إجراءات جديدة في هذا الصدد، بينما تعهد تويتر بالاستمرار في التصدي لهذه الممارسات.

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