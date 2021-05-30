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وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل مشروع الرجل الحديدي مع وزارة النقل

الأحد 30/مايو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لوزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، على دعم وزارته للمسابقة الدولية "الرجل الحديدي"، المقرر استضافتها في نوفمبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة، اليوم الأحد، لإعلان عن حزمة من المشروعات بين الوزارتين في مقدمتها مشروع مسابقة "الرجل الحديدي".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المسابقة عبارة عن ٢ كم سباحة و٩٠ كم درجات و٢١ كم جري، مشيرا إلى أن الجري وركوب الدراجات يتطلب طرق ممهدة لإجراء المسابقة عليا وهو ما يتطلب دعم وتعاون مع وزارة النقل.

من جانبه أكد وزير النقل على تقديم وزارته الدعم الكامل لإقامة تلك المسابقة على الوجه المشرف الذي يليق بمصر.

وأوضح وزير النقل أن الدعم لن يتوقف عند مشروع تطوير الطريق الدائري لمدينة الغردقة، بل سيتم تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمؤدية للفنادق والمنتجعات السياحية، إضافة إلى تطوير الطريق ما بين سهل حشيش إلى الجونة والمقرر إقامة المسابقة عليه.

وأكد كامل الوزير على تقديم وزارته الدعم والتعاون مع أي وزارة يتطلب عملهاتسهيل حركة النقل.

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل مشروع الرجل الحديدي مع وزارة النقل
وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل مشروع الرجل الحديدي مع وزارة النقل

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