روچينا تُعلن عن تلقيها لقاح كورونا





أعلنت الفنانة روجينا عن تلقيها لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشرت الفنانة روچينا صورة جديدة لها، أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت عليها قائلة :" الحمدلله الجرعه الأولى من لقاح كورونا".





والجدير بالذكر أن الفنانة روجينا خاضت أولي بطولاتها المطلقة بمسلسل "بنت السلطان" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وشاركها بطولته باسم سمرة ، أحمد مجدي، ندي موسي، محمود حجازي، سوسن بدر، حسن أبو الرؤوس، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق إنتاج ممدوح شاهين.