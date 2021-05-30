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روچينا تُعلن عن تلقيها لقاح كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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أعلنت الفنانة روجينا عن تلقيها لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشرت الفنانة روچينا صورة جديدة لها، أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت عليها قائلة :" الحمدلله الجرعه الأولى من لقاح كورونا".


والجدير بالذكر أن الفنانة روجينا خاضت أولي بطولاتها المطلقة بمسلسل "بنت السلطان" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وشاركها بطولته باسم سمرة ، أحمد مجدي، ندي موسي، محمود حجازي، سوسن بدر، حسن أبو الرؤوس، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق إنتاج ممدوح شاهين.

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