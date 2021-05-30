بسبب اصطدام 3 سيارات.. إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بالطريق الزراعي بالقليوبية

أعادت أجهزة المرور بالقليوبية، ومجلس مدينة قها، اليوم الأحد، الحركة المرورية اليوم الأحد علي على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي في اتجاه القاهرة، بعد أن تعطلت بعض الوقت بعد كوبري قها العلوي الجديد، بسبب اصطدام ٣ سيارات.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بالحادث، من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور المحافظة، وانتقلت قوة من مركز شرطة قها وضباط المرور والحماية المدنية والإسعاف ومجلس مدينة قها لموقع الحادث.



وتبين وقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات ملاكي وميكروباص ونصف نقل، وجاري تحديد أسباب الحادث دون خسائر بشرية.