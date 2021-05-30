نادر حمدي يطلب من جمهوره هذا الأمر

لفنان نادر حمدي عن إعجابه الشديد بفيلم " ديدو" وطلب من مت

ابعيه دخول الفيلم، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشر نادر حمدي صورة له برفقه بوستر،

وعلق عليها قائلاً:" ديدو لازم تدخلوه، فيلم حلو جداً مبروك يا كيمو".