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نادر حمدي يطلب من جمهوره هذا الأمر
الأحد 30/مايو/2021 - 11:55 ص
آية عبد العزيز
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أعرب الفنان نادر حمدي عن إعجابه الشديد بفيلم " ديدو" وطلب من متابعيه دخول الفيلم، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشر نادر حمدي صورة له برفقه بوستر، وعلق عليها قائلاً:" ديدو لازم تدخلوه، فيلم حلو جداً مبروك يا كيمو".
الجدير بالذكر أن الفيلم من إخراج عمرو صلاح، وتأليف كريم فهمي، وإنتاج كريم السبكي، محمد احمد السبكي، و بطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، أحمدفتحي، هدي المفتي.
الجدير بالذكر أن الفيلم من إخراج عمرو صلاح، وتأليف كريم فهمي، وإنتاج كريم السبكي، محمد احمد السبكي، و بطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، أحمدفتحي، هدي المفتي.
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