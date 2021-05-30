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الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري

الأحد 30/مايو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئية والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فـى مجال تداول المنتجات الغذائية المصنعة بمواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتى (القليوبية - البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبط
 (3 مصانع - مطبعة - مخزن -  3 شركات) وضبط المديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (50 طن منتج نهائى من المناديل الورقية مجهولة المصدر معدة للتداول - 500 كيلو جرام مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع - 600 توب قماش منتج نهائى مصنع من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات معد للتداول - 13 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر - 3000 منتج نهائى منسوب إنتاجها لشركة وهمية ومعدة للتداول - 5٫5 طن مخلفات ورقية مجهولة المصدر- 250 كيلو جرام منسوجات بلاستيكية لصناعة الشكائر - 73٫75 طن أسمدة زراعية ومبيدات حشرية منتهية الصلاحية وغير مُسجلة بوزارة الزراعة معدة للتداول 3 طن مواد خام عبارة عن رولات بلاستيك معدة للتصنيع ومجهولة المصدر  1٫5 طن أجولة وعبوات بلاستيكية فارغة منسوبة لشركات وهمية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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