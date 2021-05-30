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لحماية الأطفال من كورونا.. إجراءات "التضامن" لإعادة فتح الحضانات

الأحد 30/مايو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا، قررت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح 7 آلاف و200 حضانة في مختلف المحافظات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة فتح الحضانات.

١. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح 7 آلاف و200 حضانة في مختلف المحافظات حتى الآن، تزامنًا مع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال من عدوى كورونا.

٢. تخصيص لجان مراقبة ومتابعة من مديرية التضامن، وتضم في عضويتها ممثلى إدارات الأسرة والطفولة.

٣. تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية، حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

٤. التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بُعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

٥. عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

٦. ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

٧. تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واشترطت وزيرة التضامن، لاستمرار العمل بالحضانات، توفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلزام جميع العاملين في الحضانات بارتداء الكمامات.

كما وجهت بتوفير غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية

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