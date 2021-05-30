هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

ألغت محكمة القضاء الإداري قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بايقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.





اللجنة الأولىيمبية كانت قد أصدرت قرارا بمنع مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وذلك في الرابع من أكتوبر الماضي.



