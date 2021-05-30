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هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

الأحد 30/مايو/2021 - 12:00 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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ألغت محكمة القضاء الإداري قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بايقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.

اللجنة الأولىيمبية كانت قد أصدرت قرارا بمنع مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وذلك في الرابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم وفقا لما نشرته تقارير صحفية اليوم: "تجاهل اللجنة الأوليمبية لإرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك يجعل قرارها بوقف رئيس النادي هو انحراف بالسلطة وإساءة في استخدامها، وتكفي لبطلان القرار بما يتعين وقف تنفيذه".

وبات من حق رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور الترشح لانتخابات النادي الأبيض والمقرر إقامتها في الأول من سبتمبر القادم كما أعلن رئيس اللجنة المؤقتة للفارس الأبيض حسين لبيب.

وكان مرتضي منصور كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم : مرتضى منصور رئيس الزمالك المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم علي الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزله أربعة سنوات.

وأضاف : المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء علي إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي..وانه ليس من حق اللجنة الاولمبية اصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية .

وأتم : غدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنتة مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنية عن الاضرار التي اصابتة من قرارهم الانتقامي بعزلة والذي الغته محكمة القضاء الاداري اليوم .



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