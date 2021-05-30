حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-



ضبط (4) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزة(4) متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية".



وتمكنت من ضبط (2) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الأستروكس).. بحوزة 2 متهم "لأحدهما معلومات جنائية"، وتنفيذ (111) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



