عضو بـ"الشيوخ": صلابة الاقتصاد المصري ساهمت في جلب المستثمرين من مختلف دول العالم

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية من أهم وأبرز الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصري يصمد في وجه الأزمات وتحقيق المزيد من الاستقرار والثبات، وذلك بإشادة العديد من المنظمات الدولية الكبرى في هذا المجال، وتحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة.





وأضاف الهضيبي، في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الإصلاحات التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية، ومنها على سبيل المثال تحريك سعر الصرف، الذي ساعد بقوة في جذب المزيد من المستثمرين من مختلف دول العالم بعد تحصين التدفقات الرأسمالية، ويُعد الاقتصاد المصري هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط.





وتابع عضو مجلس الشيوخ، قائلًا:" حديث صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري يحمل العديد من الدلالات، خاصة وأن الصندوق أشاد بوضع الاقتصاد فى ظل الظروف الأخيرة، وأنه وأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار الكلى، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو لـ 2.8% بالعام الجاري، مما يعنى تحقيق مزيد من التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، وتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم.



