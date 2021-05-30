حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-



ضبط (3) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية، بحوزة(3) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".



وضبط (16) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة 15 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية"، وضبط (10) قطعة سلاح أبيض، وضبط (5) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط (4) مراقب هارب، وتنفيذ (7304) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.







