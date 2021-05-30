Advertisements

التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه

الأحد 30/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنشاء أكبر مركز طبي في شمال مصر بمحافظة السويس، "مجمع السويس الطبي"، إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي من المقرر إطلاق المنظومة بها قريبًا.

وأكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع السويس الطبي سيكون صرحًا طبيًا عالميًا يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة في تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس.

وأضافت إدارة المشروع، أن إنشاء هذا الصرح الطبي الضخم المتمثل في مجمع السويس الطبي، والذي تبلغ التكلفة الإجمالية له 3 مليار جنيه، يؤكد حرص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على تقديم المزيد من الخدمات الصحية المميزة لخدمة قاطني إقليم القناة بشكل عام وأبناء السويس بشكل خاص، كما يأتي انعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية بخدمة أهالينا وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم بإقليم القنال.

وأوضحت، أن مجمع السويس الطبي من المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية له، 427 أسِرة للمرضى، ويضم أقسام (باطنة، أطفال، أمراض نساء وتوليد، مبتسرين، نفسية وعصبية، طب الأورام، أوعية دموية، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، تغذية، جهاز هضمي وكبد، صحة المرأة، جراحة أورام، أورام أطفال، أمراض الدم، روماتيزم وتأهيل، أمراض قلب وصدر، رعايات مركزة، علاج كيماوي، والمناظير )، بالإضافة إلى وحدة للحروق وأخرى للمناظير ووحدة للعلاج الطبيعي، إلى جانب أنه سيضم قسم للأشعة وقسم الجراحات (عامة ـ عظام ـ مسالك ـ عظام الأطفال ـ الفم والأسنان ـ قلب وصدر ـ تجميل ـ وجه وفكين ـ أوعية دموية ـ صدر ـ عمود فقري ـ مخ وأعصاب).

وتابعت: أن مجمع السويس الطبي يشمل 3 مراكز طبية تخصصية، وهم، مركز لأمراض الكُلى والمسالك البولية يحتوي على 40 ماكينة للغسيل الكلوي وجهاز لتفتيت الحصوات، وكذلك مركز لطب وجراحة العيون الذي سيضم 18 عيادة وغرفتين للعمليات، بالإضافة إلى مركز لعلاج أمراض القلب الذي يضم 5 عيادات تخصصية.

وأكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاهتمام بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، يأتي على رأس اهتمامات الدولة باعتبار المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية علي أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس أدل على ذلك من المبادرات الصحية الرئاسية، والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات، وإتاحة العلاج لأي مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد على جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، والذي سيتم تطبيقه مرحليًا على كل محافظات الجمهورية، حيث بدأ الإطلاق في بورسعيد في يوليو 2019، وامتد في 16 فبراير من العام الجاري ليشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء).

واستكملت إدارة المشروع، أنه يبلغ إجمالي المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، 29 مركزًا ووحدة صحية، بالإضافة إلى 4 مستشفيات، جاري تجهيزهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة ولإقليم القناة كله على الوجه الأكمل ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه
التأمين الشامل يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التامين الشامل

أخبار تهمك

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 22 ساعة

مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ أقل من ساعة

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

منذ 34 دقيقة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 20 ساعة

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

11:37 ص

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

12:00 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

09:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»