بعد نجاح " القاهره كابول " طارق لطفي وعبد الرحيم ضيوف لميس الحديدي اليوم

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي الفنان طارق لطفي والمؤلف عبد الرحيم كمال في برنامج " كلمة أخيرة" الليلة في تمام التاسعة مساءً.



مسلسل " القاهره كابول" حقق نجاحًا جماهيرياً أثناء عرضه في المارثون الرمضاني الماضي ومن المقرر أن الحلقة تدور حول كواليس العمل وكيف تم التحضير للمسلسل.





الجدير بالذكر أن " القاهره كابول" من تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة طارق لطفي ، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، خالد كمال، يسرا سعودي، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج حسام علي.