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بعد نجاح " القاهره كابول " طارق لطفي وعبد الرحيم ضيوف لميس الحديدي اليوم

الأحد 30/مايو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تستضيف الإعلامية لميس الحديدي الفنان طارق لطفي والمؤلف عبد الرحيم كمال في برنامج " كلمة أخيرة" الليلة في تمام التاسعة مساءً. 

 مسلسل " القاهره كابول" حقق نجاحًا جماهيرياً أثناء عرضه في المارثون الرمضاني الماضي ومن المقرر أن الحلقة تدور حول كواليس العمل وكيف تم التحضير للمسلسل.


الجدير بالذكر أن " القاهره كابول" من تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة طارق لطفي ، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، خالد كمال، يسرا سعودي، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج حسام علي.

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