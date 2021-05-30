روسيا تسجل 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 9694 إصابة جديدة بالعدوى، (مقابل 9289 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية جديدة منذ 19 مارس.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكثر من ثلث الإصابات الجديدة (3719 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 355 حالة وفاة (مقابل 401 وفاة أمس)، فيما تماثل 7386 مريضا للشفاء.

وأشارت السلطات الصحية الروسية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ خمسة ملايين و63442 إصابة مؤكدة، منها 121162 حالة وفاة، و264410 حالات نشطة، وأربعة ملايين و677870 حالة شفاء.

وكانت روسيا، أجرت حتى اليوم أكثر من 137.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالوباء.