Advertisements

تطوير العشوائيات: 318 مليار جنيه لإنهاء السكن غير المخطط بحلول 2030 (فيديو)

الأحد 30/مايو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن هناك تعاونا وثيقا بين الصندوق وجميع محافظات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر شهدت عمليات تحسين الصورة البصرية في الأماكن غير المخططة وتطوير البنية التحتية.

وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن منطقة الغردقة تشهد مشروعات لتحسين الصورة البصرية في 7 مناطق بتكلفة تزيد عن 230 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى وهي تطوير المناطق غير الآمنة.

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات: "تكلفة أعمال تطوير العشوائيات في محافظة البحر الأحمر تجاوزت 2 مليار جنيه، وأنهينا 6 مناطق من الـ7 مناطق بمشروعات تحسين الصورة البصرية بنسبة 100% ويتبقى منطقة واحدة ودخلنا مرحلة التشطيب فيها".

وأردف المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات: "نقضي على المناطق غير الآمنة في محافظة البحر الأحمر، مثل أعمال شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق لتحسين جودة الحياة للمواطنين، إذ أن الـ7 مناطق التي عملنا بها خدمت أكثر من 53 ألف مواطن، أي 17 ألف أسرة تقريبا".

وشدد خالد صديق، على أن رؤية الدولة تستهدف القضاء على السكن غير المخطط بتكلفة قدرها 318 مليار جنيه بحلول عام 2030، مشددًا على أن هذا الأمر يأتي بالتعاون بين كل أجهزة الدولة، لا بجهود الصندوق فقط.

أخبار تهمك

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

منذ أقل من ساعة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 22 ساعة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ حوالي 5 ساعات

توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

منذ نصف ساعة

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه

منذ حوالي 3 ساعات

قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

11:37 ص

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

12:00 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

09:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»