تطوير العشوائيات: 318 مليار جنيه لإنهاء السكن غير المخطط بحلول 2030 (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن هناك تعاونا وثيقا بين الصندوق وجميع محافظات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر شهدت عمليات تحسين الصورة البصرية في الأماكن غير المخططة وتطوير البنية التحتية.





وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن منطقة الغردقة تشهد مشروعات لتحسين الصورة البصرية في 7 مناطق بتكلفة تزيد عن 230 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى وهي تطوير المناطق غير الآمنة.





وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات: "تكلفة أعمال تطوير العشوائيات في محافظة البحر الأحمر تجاوزت 2 مليار جنيه، وأنهينا 6 مناطق من الـ7 مناطق بمشروعات تحسين الصورة البصرية بنسبة 100% ويتبقى منطقة واحدة ودخلنا مرحلة التشطيب فيها".





وأردف المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات: "نقضي على المناطق غير الآمنة في محافظة البحر الأحمر، مثل أعمال شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق لتحسين جودة الحياة للمواطنين، إذ أن الـ7 مناطق التي عملنا بها خدمت أكثر من 53 ألف مواطن، أي 17 ألف أسرة تقريبا".



