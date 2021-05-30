ضبط 30 طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

تمكّنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 30 طن لحوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم ودواجن متنوعه وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك خلال حملات تم تنفيذها في شهر مايو على محلات الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت ومصانع الأسماك وثلاجات تابعه لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتاكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.



وشدد علي أنَّ يتمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما وجه المحافظ بالتشديد علي أصحاب المنشأت التجارية والمحلات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره والتصدي لأي مخالفة بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .