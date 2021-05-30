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نتائج المرحلة الثامنة من الدوري الأمريكي لكرة القدم

الأحد 30/مايو/2021 - 12:13 م
الدوري الامريكي
الدوري الامريكي
وكالات
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جاء فريق سبورتينج كانساس سيتي في وصافة المجموعة الغربية لدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين بعد أن سجل فوزه على ضيفه هيوستن دينامو 3/ 2 فجر الأحد بالمرحلة الثامنة.

وفي مباريات أخرى فاز كولورادو رابيدز على دالاس 3 /صفر ودي سي يونايتد على مضيفه إنتر ميامي 3 /صفر ولوس أنجليس جالاكسي على سان خوسيه إيرثكويكس 1 /صفر.

ورفع سبورتينج كانساس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الغربية بفارق نقطة واحدة خلف سياتل ساوندرز المتصدر.

وتقدم ماتياس فيرا بهدف لهيوستن في الدقيقة 13 لكن جيانلوكا بوسيو أدرك التعادل لسبورتينج كانساس في الدقيقة 51 ثم أضاف ألان بوليدو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61 وتكفل جادي كيندا بالهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل أن يسجل ماكسيميليانو اوروتي الهدف الثاني لهيوستن في الوقت بدل الضائع.

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