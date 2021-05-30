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وزيرة التخطيط: أزمة كورونا عصفت بكل جوانب الإنسانية.. ونستهدف معدلات نمو عالية

الأحد 30/مايو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة الدولية لتزيد من حدة التحديات التي يمر بها العالم اقتصاديا وهو ما جعل الخطة في عامها الماضي والحالي خطة استثنائية بكل المقاييس.

وأضافت "السعيد" خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، أن الازمة أطاحت بكل جوانب الإنسانية وهذا تسبب في انكماش الاقتصادات وتراجع معدلات النمو، متابعة: "نواجه تحديات غير مسبوقة للنظم الصحية والاقتصادية وانخفاض معدلات النمو والتجارة الدولية وتراجع الاستثمار وتراخي الانفاق الصناعي وتأثر قطاعات السياحة والنقل البحري".

وقالت وزيرة التخطيط: هذه أزمة تعصف بالإنسانية وتؤثر على العرض والطلب وعصفت بكل جوانب الاقتصاد القومي، موضحة أن تأثيرها على الاقتصادات الناشئة كان أقل من الاقتصادات المتقدمة وظهر هذا بوضوح.

واستطردت قائلة: الإصلاح الاقتصادي الشامل خفف حدة الأزمة والصين وصل معدل النمو بالسالب ومصر بالموجب، متابعة: نستهدف نحقق معدلات نمو موجبة 3% أو 2،8 %.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو ومعدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان حتى لا تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية.

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