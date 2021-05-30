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هشام جمال يكشف حقيقة استكماله تصوير مسلسل "عالم موازي"

الأحد 30/مايو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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كشف الفنان هشام جمال عن حقيقة إستكمال تصوير مسلسل " عالم موازي" للفنانة دنيا سمير غانم والذي كان من المقرر عرضة بالسباق الرمضاني الماضي وتم وقفه بسبب إصابة الفنانه دنيا سمير غانم بفيروس كورونا وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

كتب الفنان هشام جمال :" لم يتم مناقشة أي شيء يخص المسلسل من يوم إصابة فريق العمل بكورونا..

وتابع هشام جمال قائلاً:" رجاء الدعاء بالرحمة للأستاذ سمير غانم والدعاء بالشفاء للأستاذة دلال عبد العزيز، لأنها لسة تعبانة جدا ومحتاجة دعائكم والله".

الجدير بالذكر أن مسلسل "عالم موازي" كان بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال

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