موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه النصر نظيره الاتحاد، اليوم الأحد، في إطار الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.





ويسعى النصر للفوز على الاتحاد؛ لمحاولة مصالحة جماهيره، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام الوحدة، بهدف لمثله، في الجولة الماضية.





ويحتل الاتحاد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، متاخرا بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.



