عاجل.. الحكومة تعلن موقف مواعيد غلق المحلات والمولات خلال ساعات

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ساعات اجتماعها لإعلان موقف مواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي.





ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي كانت أعلنتها اللجنة منذ أسبوعين، سواء من حيث الإبقاء على نفس المواعيد الاستثنائية في التاسعة مساء ومدها أسبوعين إضافيين، أو العودة لمواعيد الغلق الصيفية.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت في اجتماعها الأخير الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق من حيث غلق المحال والمقاهي والمولات في التاسعة مساء، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ وإعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.