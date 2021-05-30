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توخيل يعلق على لقاء مالك تشيلسي لأول مرة

الأحد 30/مايو/2021 - 12:21 م
توخيل
توخيل
وكالات
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أكد المدرب الألماني توماس توخيل أنه يحظى بثقة رومان إبراموفيتش مالك فريق تشيلسي وأن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ضمن له البقاء لفترة طويلة في ستامفورد بريدج.

وتوج تشيلسي بلقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بفضل الفوز المستحق على مواطنه مانشستر سيتي في المواجهة الإنجليزية الخالصة بنهائي البطولة والتي جمعت بينهما في بورتو البرتغالية مساء السبت وحسمها تشيلسي بهدف لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير الماضي بعد إقالة فرانك لامبارد وسجل مسيرة مثيرة مع الفريق في دوري الأبطال بعدما نجح في الإطاحة بالقطبين الإسبانيين ريال واتلتيكو مدريد.

ووقع توخيل المدرب الاسبق لبوروسيا دورتموند الألماني عقدا يمتد لـ18 شهرا فقط مع تشيلسي ، مباشرة عقب إقالته من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستشف توخيل من خلال حديثه مع إبراموفيتش داخل الملعب عقب التتويج الأوروبي ، بأن الأمور تتجه نحو تمديد عقده مع تشيلسي لفترة أطول.

وقال توخيل "لست متأكدا بنسبة 100% لكني ربما حظيت بعقد جديد من خلال هذا الفوز، وكيل أعمالي تحدث في هذا الصدد، لنتأكد من الأمر أولا".

وأضاف "لقد تحدثت مع المالك داخل الملعب، كانت اللحظة الأفضل للقاء الأول، أو ربما الأسوأ ،  لأنه من الآن فصاعدا قد يزداد الأمر سوءا".

وأشار "سنتحدث غدا واتطلع لهذا الأمر، يمكنني أن أؤكد له أنني سأبقى متعطشا ومتطلعا للقب التالي".

وأوضح "أشعر بسعادة حقيقية كجزء من ناد طموح، كجزء من مجموعة قوية تناسب اعتقاداتي وشغفي بكرة القدم في هذه اللحظة بشكل مثالي".

وختم بالقول "أسعى لمزيد من الانتصارات ، أن أنضج بشكل أكبر كمدرب وأن أصل إلى الذروة مع هذا الفريق في اليوم الأول من الموسم المقبل".

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