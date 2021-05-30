هزة أرضية قوية تضرب شمال شرق إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزالًا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة شوقان في محافظة خراسان الشمالية الواقعة بشمال شرق إيران.

ووقع الزلزال في الساعة الواحدة و47 دقيقة و35 ثانية من فجر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 17 دقيقة و 35 ثانية مساء السبت بتوقيت غرينتش).

وأوضح المركز، أن الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 56.71 والعرض 37.28 درجة.

وحتى الآن، لم تصل أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذا الزلزال.