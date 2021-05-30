وزيرة الهجرة: الحياة في مصر أحلى حاجة فيها (فيديو)

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن روح مصر وشعبها هما أكثر ما تحبه في مصر، مضيفة: "الحياة في مصر أحلى حاجة فيها".





وأشارت "مكرم"، خلال لقاء خاص بفقرة "بالعربي كده" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أنها تفتقد الدم الخفيف واللمة الحلوة في الخارج، مضيفة أن ورق العنب هى أكلتها المفضلة، والكشري في فترة الصيام، لافتة إلى أنه تفضل الفلافل عن الفول.



