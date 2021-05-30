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مصر تشارك بالحوار الافتراضي حول دعم منظومة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي العالمي

الأحد 30/مايو/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعم مصر لكافة مبادرات الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي العالمي بما يساهم في تحقق اهداف التنمية المستدامة العالمية ويحافظ على الحياة على كوكب الأرض ويحمي الإنسان على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والبيئية.

وأضافت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب من جميع البلدان العمل معا لتعزيز التنمية مع الأخذ بالاعتبار حماية الكوكب فالقضاء على الفقر على سبيل المثال يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالحوار الافتراضي المنعقد حول دعم منظومة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي العالمي والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور حمد لله زيدان مستشار الوزيرة لرئاسة مصر لمؤتمر اطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والتي تضم 195 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزيرة البيئة الى أن حماية وصون التنوع البيولوجي يحقق 14 هدفا من اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويعود بالنفع على الانسان ويربطه أكثر بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية لحماية حياته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والذى اصبح واضحا في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19).

وأوضحت فؤاد إلى ضرورة جعل جائحة كورونا نقطة تحول في حياتنا لحث البلدان على اتخاذ قرارات جريئة الآن لبناء مستقبل يستجيب فيه العالم بحزم وتضامن لوقف استنزاف واهدار التنوع البيولوجي وتعزيز أنظمة ومبادرات حماية التنوع البيولوجي العالمي.

وشددت وزيرة البيئة على أن تكون جائحة كورونا فرصة للتعافي ولاستعادة التوازن مع الطبيعة، ولحماية التنوع البيولوجي بإيجاد الحلول التي تحترم الكوكب وموارده مع طرح فرص لاستثمارات وإجراءات إيجابية للطبيعة تسمح للجميع بالاستفادة من مكاسب التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية وإعادة ضبط علاقة البشرية بالكوكب.

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