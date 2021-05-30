عاجل.. رئيس المخابرات ينقل رسالة من السيسي إلى نظيره الفلسطيني

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلها رئيس المخابرات العامة تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وأوفد الرئي السيسي، صباح اليوم، وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، حيث يناقش الوفد سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية، وقطاع غزة.



