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"الله لا يحرمنا من عطائك وحبك"..بهذه الكلمات هند صبري تُهنئ والدتها بمناسبة عيد ميلادها

الأحد 30/مايو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة هند صبري رسالة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هند صبري صورة لوالدتها، وعلقت عليها قائلة: "أمّي، كل عام وأنتِ قمري وشمسي وبوصلتي، الله لا يحرمنا منّك ومن عطائك وحبك".

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة هند صبري حاليًا تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج هادي الباجوري، ومن تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

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