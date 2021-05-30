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إحالة دعوى تطالب بإبراء الذمة لأعضاء نادي الزمالك للدائرة 24 ضرائب

الأحد 30/مايو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري، شق مستعجل، بإحالة دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي، للدائرة 24 ضرائب قضاء إداري بالعباسية.

وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إداره نادي الزمالك وتعيين لجنه مؤقته فوجئ أعضاء الجمعيه العموميه برسائل نصيه على هواتفهم المحموله من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإداره الاشتراكات لسداد المديونيات الماليه.

وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات ماليه، وعند التوجه الأعضاء إلى اداره الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمه العضوية قضريبه قيمه مضافه وذلك بأثر رجعي منذ 892016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات أعفي الأنديه الرياضيه وخاصتا التابعه لوزارة الشباب والرياضه والإعفاءات شامله اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنه فتوي رئاسه الوزراء ذكرت أن المقصود بالاعفاء هي الاشتراكات السنويه وليست اشتراك عضويه أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة


وأوضح "ا. هاني عيد" أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنه المؤقته بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار حيث أن اللجنه تحصل غرامه وفائده شهريه بواقع 1.5%

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