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آخرهم "زياش".. 4 نجوم عرب حصدوا لقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

الأحد 30/مايو/2021 - 12:44 م
حكيم زياش
حكيم زياش
علاء خليف
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انضم المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي إلى قائمة اللاعبين العرب المتوجين بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حصد اللقب الأوروبي رفقة البلوز أمس السبت، على حساب فريق مانشستر سيتي بالفوز عليه 1-0 في المباراة النهائية للبطولة والتي جرت بينهما على ملعب "الدراجاو" في مدينة "بورتو" البرتغالية.
وأصبح "زياش" رابع لاعب عربي يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، حيث سبقه 3 لاعبين هم:-

- رابح ماجر:

نجح الجزائري رابح ماجر في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فريق بورتو البرتغالي موسم 1986 / 1987، على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني بالفوز عليه 2-1، وسجل الهدف الأول وصنع الثاني لفريقه خلال المباراة، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يحصد لقب البطولة.

- أشرف حكيمي:

المغربي أشرف حكيمي ثاني لاعب عربي يحصد لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك مع فريقه ريال مدريد عام 2018 حيث حصد الملكي لقب البطولة على حساب ليفربول بالفوز عليه 3-1.

- محمد صلاح:

النجم المصري محمد صلاح ثالث لاعب عربي وأول مصري يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حصد لقب البطولة الأوروبية موسم 2018 – 2019 على حساب فريق توتنهام بالفوز عليه 2-0.

- حكيم زياش:

بات النجم المغربي رابع لاعب عربي يحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعدما شارك في تتويج فريقه تشيلسي باللقب الأوروبي على حساب فريق مانشستر سيتي بالفوز عليه 1-0 في المباراة النهائية للبطولة.

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