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غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية صفط الخمار

الأحد 30/مايو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية صفط الخمار، بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 31 5 و16، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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