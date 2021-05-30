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ضبط عصابة نسائية لسرقة المارة بالطريق الإقليمي بالقليوبية

الأحد 30/مايو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض وقائع سرقة السائقين على الطريق الإقليمي في القليوبية، وتبين أن وراء السرقات 3 سيدات كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السائقين، حيث يقمن بالوقوف على الطريق واستيقاف السيارة ومغافلة السائق وسرقة ما معه من أموال، وجرى ضبطهن، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وكانت البلاغات تعددت أمام العميد محمد سمير مأمور مركز بنها من العديد من السائقين، بتعرضهم للسرقة من 3 سيدات يقفن على الطريق الإقليمي بدائرة مركز بنها، وجرى إخطار اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث مباحث المديرية، وأثناء تفقد قوة أمنية تابعة لمركز بنها، للحالة الأمنية على الطريق الإقليمي شاهد سائق يطارد 3 سيدات، فقامت القوة بضبطهن، وتبين أن المتهمات غافلوه وسرقوا مبلغ 20 ألف جنيه منه.

وألقي القبض عليهن وهن كل من "م.ع.ح" 32 عاما، و"و.ع.ح" 40 عاما، و"ه.ع.أ" 45 عاما، وبسؤال الأخر تبين أنه سائق سيارة نقل تابعة لإحدى شركات انتاج الجبنة، واتهمهن بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه أثناء توقفهن على جانب الطريق، وطلبن منه توصيلهن وأثناء ركوبهن معه غافلته إحداهن، وقامت بسرقة المبلغ من حقيبة كانت بجواره بها 37 ألف جنيه.

واكتشف السرقة عقب نزولهن فقام بمطاردتهن وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحجز المتهمات للعرض باكر صحبة تحريات مباحث مركز بنها حول الواقعة.

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