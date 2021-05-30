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دراسة.. الولادة المبكرة تتسبب في ضعف ذكاء الأطفال

الأحد 30/مايو/2021 - 01:31 م
الولادة المبكرة
الولادة المبكرة
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أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة وارويك الإنجليزية، أن هناك علاقة بين الولادة المبكرة وانخفاض الوزن في أثناء الولادة، ومستوى ذكاء الطفل حتى مرحلة البلوغ.

وحللت الدراسة بيانات الأطفال ومتوسط معدل الذكاء للبالغين المولودين قبل الأوان، أو منخفض الوزن للغاية عند الولادة، مع أولئك الذين ولدوا في الموعد الطبيعي بوزن غير منخفض، في فترة ما في السبعينيات إلى التسعينيات بـ8 مجموعات من 7 دول مختلفة.

واتضح من خلال الدراسة، أنه عند ولادة الطفل قبل 32 أسبوعا تعتبر من الولادات المبكرة للغاية، والمواليد الذين يقل وزنهم عن 1500 جرام، يصنفوا كأصحاب وزن منخفض.

يقل معدل الذكاء للولادات المبكرة
ووجد القائمين على الدراسة أن معدل الذكاء كان أقل بشكل ملحوظ بالنسبة للبالغين الذين ولدوا قبل موعد الولادة، والذين يعانون من انخفاض شديد في الوزن عند الولادة، مقارنة بهؤلاء الذين ولدوا خلال فترة الحمل الطبيعية، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز».

شارك في الدراسة 1000 شخص من منخفضي الوزن، والأطفال اصحاب الولادات المبكرة، إلى جانب حوالي 1000 شخص من الذين ولدوا في الظروف الطبيعية، خلال الفترة ما بين 1978 و1995، في بلدان أوروبية واستراليا ونيوزيلندا، وقيم معدل الذكاء لدى أفراد التجربة في مرحلة البلوغ من 18 إلى 30 عامًا.

خطورة الولادة المبكرة
- انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

- صعوبة في التنفس بسبب عدم نضوج الرئتين.

- تزيد مخاطر التأخر في التعلم واضطرابات النمو والمشاكل السلوكية.

الوقاية من الولادة المبكرة 
- الحفاظ على التغذية السليمة.

- تخفيف النشاط إذا ظهرت علامات الولادة المبكرة.

- تجنب المواد الضارة خلال فترة الحمل.

- المتابعة المستمرة خلال الحمل للحفاظ على صحة الجنين.

- الاستشارة في ممارسة العلاقة الجنسية إذا ظهرت علامات الولادة المبكرة أو في حالة حدوث نزيف.

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ضعف ذكاء الاطفال الولادة المبكرة

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